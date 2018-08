Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in runda a treia a turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, dupa ce a dispus de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 7-6 (9), 4-6, 7-5, iar urmatoarea adversara va fi americanca…

- Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul II de la Montreal. Sportiva din SUA conduce cu 2-0 la general. WTA Montreal SORANA CIRSTEA – VENUS WILLIAMS (joi, ora 1.30) In primul tur, Venus Williams, favorita 13, a avut misiunea facila cu Caroline Dolehide (venita din calificari), scor 7-5, 6-1. In schimb,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-4, pe compatrioata sa Monica Niculescu, intr-o partida disputata marti.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-4, pe compatrioata sa Monica Niculescu, intr-o partida disputata marti. Cirstea (28 ani, locul 54 WTA)…

- Dupa ce a fost condusa cu 1-0 la seturi, Sorana Cirstea (54 WTA) a reușit sa revina și s-a impus in duelul cu Monica Niculescu (69 WTA), venita din calificari, scor 3-6, 6-4, 6-4. Victoria ii asigura Soranei prezența in turul al doilea de la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfașoara…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, fosta numarul unu mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-1, pe compatrioata sa Caroline Dolehide, intr-o partida disputata luni. …

- Karolina Pliskova (favorita 9), Julia Goerges (10) sau Venus Williams (13) s-au calificat in turul al doilea de la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5. Barbora Strycova (21 WTA) și Daria Gavrilova (23 WTA) au parasit deja competiția de la Montreal, fiind invinse de Mgdalena Rybarikova, respectiv…

- Simona Halep (1 WTA) și-a aflat in aceasta dimineața tabloul de la Montreal, turneu din categoria Premier 5 care incepe luni. Liderul mondial va avea primul tur liber, urmand s-o infrunte in turul secund pe invingatoarea partidei dintre rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA) și o jucatoare venita…