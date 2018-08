Stiri pe aceeasi tema

- Caroline Garcia este una din jucatoarele de varf din circuitul WTA, franțuzoaica fiind in acest moment pe locul 6 in lume. Garcia și Halep s-au intalnit de cinci ori, scorul fiind 4-1 pentru sportiva noastra. "Simona Halep are foarte putine puncte slabe, trebuie sa fiu agresiva, voi incerca sa invaț…

- Angelique Kerber, locul 12 WTA, și Caroline Garcia, locul 7, vor juca azi, de la ora 15:00 in optimile turneului de la Roland Garros. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Caștigatoarea acestui meci va juca in sferturi cu Simona Halep. Partida Angelique Kerber - Caroline Garcia se…

- Simona Halep (1 WTA) și Irina-Camelia Begu (40 WTA) vor evolua sambata in turul al treilea de la Roland Garros. Liderul mondial se va duela cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA, intr-o reeditare a semifinalei din 2014 a turneului de Grand Slam de la Paris, in timp ce Irina o va infrunta pe Caroline…

- Simona Halep a avut parte de un debut cu emoții la Roland Garros în acest an, aceasta reușind sa se califice mai departe dupa o victorie obșinuta cu greu în fața americancei Alison Riske.Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 2-6,…

- Simona Halep trebuie sa ajunga cel putin in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros pentru a ramane liderul mondial al tenisului feminin, scrie site-ul WTA, care aminteste ca romanca poate fi detronata de cinci jucatoare: Caroline Wozniacki (Danemarca), Garbine Muguruza (Spania),…

- Anett Kontaveitt s-a impus, scor 6-3, 6-1, dupa o ora si 15 minute de joc, iar in semifinale va evolua cu favorita 4, ucraineanca Elina Svitolina. SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA in sferturile de finala de la Roma. Meciul se joaca VINERI, de la ora 21:30 De la ora 21:30, Simona Halep va…