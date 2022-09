Stiri pe aceeasi tema

- Roger Waters iși anuleaza concertele din Polonia pe fondul unei dispute legate de comentariile sale despre razboiul din Ucraina. Poziția co-fondatorului legendarei trupe Pink Floyd privind razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a starnit „indignare” la Cracovia. Un oficial de la Tauron Arena din Cracovia,…

- Polonia a fost de acord sa cumpere aproape 400 de tancuri principale de lupta si obuziere din Coreea de Sud, potrivit ministrului polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, transmite dpa. Acordul, despre care presa sud-coreeana estimeaza ca se cifreaza la cateva miliarde de dolari, a fost semnat in iulie…

- Rusia a anunțat joi ca a refuzat o oferta elvețiana de a reprezenta interesele ucrainene la Moscova și interesele rusești la Kiev fiindca nu mai considera Elveția o țara neutra, relateaza Reuters. Țara cantoanelor are o lunga tradiție diplomatica de a acționa ca intermediar intre țarile ale caror relații…

- Ucraina se pregatește sa iși mareasca exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana pentru a ajuta Europa sa „reziste presiunii energetice” din partea Rusiei, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarațiile lui Zelenski vin la o zi dupa ce statele membre ale UE…

- Cotatia graului a crescut luni in conditiile in care atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa au pus sub semnul intrebarii implementarea acordului convenit saptamana trecuta, cu privire la instaurarea unor culoare securizate cu scopul de a permite exportul a 20-25 de milioane de tone de cereale…

- „Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare. Noi nu vrem arme ca sa mergem sa luptam impotriva vecinilor cum face Rusia, vrem sa fim in siguranța la noi acasa și sa nu ne atace nimeni. Daca nu era aceasta agresiune din partea Rusiei impotriva Ucrainei probabil nu am fi discutat prea mult…

- „Declarațiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie, privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, fac parte din retorica falsa, cu care ne-am obișnuit deja, a Kremlinului, propagata in Republica…