Roger Waters, scrisoare deschisă pentru Putin: ”Dacă asta vrei, du-te dracului!” Co-fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare deschisa in care ii cere liderului de la Kremlin sa ii dea asigurari ca nu va folosi armele nucleare, declarandu-se ingrijorat pentru el și familia sa, indemnandu-l sa se angajeze la o incetare a focului și la o soluționare diplomatica pentru a pune capat razboiului din Ucraina. ”In primul rand, ați dori sa se puna capat acestui razboi? Daca mi-ați raspunde “Da, va rog”. Asta ar face imediat lucrurile mult mai ușoare. Daca ați spune: “De asemenea, Federația Rusa nu mai are niciun interes teritorial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

