- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (6 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat in sferturile turneului ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii in valoare totala de 787.930 dolari, dupa ce a trecut miercuri in trei seturi, 7-6 (10/8), 3-6, 7-5, de britanicul Daniel Evans (28 ATP).

- Novak Djokovic s-a încoronat înca o data rege la Melbourne, iar viitorul tenisului are (înca) legaturi puternice cu "trecutul". Legea este facuta în continuare de "batrânii" de aur, iar în sportul alb continua lupta pentru supremație între…

- Tenismenul elvetian Roger Federer, locul 5 ATP, si-a anuntat revenirea in competitii la turneul de 250 de puncte de la Doha, programat intre 8 si 13 martie, la mai mult de un an de la accidentarea suferita la genunchi, potrivit news.ro. Federer a castigat editiile 2005, 2006 si 2011 ale competitiei…

- Simona Halep este gata sa atinga in aceasta saptamana o borna ireala. Cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei este si cea mai constanta sportiva din circuit, Simona urmand sa implineasca, saptamana aceasta, șapte ani de cand se afla in elita tenisului mondial.Se spune ca e mai greu sa te mentii in…