- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 6) s-a calificat sambata in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in patru seturi, 6-4, 6-4, 5-7, 6-4, de britanicul Cameron Norrie (34 ATP, cap de serie nr. 29). Federer,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, care participa in prezent la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, este convins ca nationala tarii sale va avea o misiune dificila in fata Spaniei, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2020, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Jucatorul…

- Jucatorul australian de tenis Nick Kyrgios isi cauta pe Twitter partenera pentru proba de dublu mixt de la Wimbledon. Sportivul a postat pe Twitter ca iși cauta o partenera de teren. Tenismenul australian nu mai jucat de la Openul Australiei, de la mijlocul lunii februarie. Nick Kyrgios revine la…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 3 mondial, a anuntat joi ca nu va participa nici la turneul pe iarba de la Wimbledon si nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a preveni orice tip de excese in corpul sau, transmite EFE, citat de agerpres.ro. Nadal a scris pe Twitter ca a decis sa nu participe…

- Au bifat o finala electrizanta la Roma, reușind sa-i încânte din nou pe fanii tenisului. Rafael Nadal și Novak Djokovic sunt totuși "în pericol" din punct de vedere sportiv daca este sa ne luam dupa parerea unuia dintre rivalii din circuit.Ajuns la 36 de ani, Gilles Simon…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, ale carui mari obiective din acest an sunt Wimbledon si Jocurile Olimpice, a confirmat ca va juca si la Roland Garros (30 mai - 13 iunie), dar inainte va disputa un singur turneu pe zgura, la Geneva, cu doua saptamani inainte de Grand Slam-ul parizian, transmite AFP.…