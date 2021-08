Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer a anuntat duminica, printr-o inregistrare video postata pe Instagram, ca urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale la genunchi, care il va tine departe de circuitul profesionist timp de mai multe luni, lasand astfel sa planeze ipoteza unui final de cariera,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a anuntat duminica, printr-o inregistrare video postata pe Instagram, ca urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale la genunchi, care il va tine departe de circuitul profesionist timp de mai multe luni, lasand astfel sa planeze ipoteza unui final de cariera,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer (9 ATP) a anuntat marti seara, pe contul sau de Twitter, ca nu va mai participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), din cauza unei accidentari la genunchi, scrie Reuters. Federer, care implineste 40 de ani luna viitoare, a suferit doua…

- Dupa victoria de la Wimbledon, Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer sunt la egalitate in cursa de Grand Slamuri, fiecare avand cate 20 de trofee. Tim Henman, fost jucator important in circuitul ATP, crede ca sarbul aflat pe prima poziție in clasament poate sa depașeasca recordul de Grand Slamuri…

- Reunirea celor de la Pandurii este programata pentru azi. Reluarea pregatirii nu anunta noutati spectaculoase din punct de vedere al transferurilor. Doar un singur nume nou apare pe lista gorjenilor, cel al lui Olimpiu Bucur, jucator transferat cu do...

- Cristian Tudor Popescu considera ca Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a devenit cel mai mare jucator din istoria tenisului, dupa finala caștigat la Roland Garros 2021. Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) este campion la Roland Garros pentru a doua oara in cariera. Sarbul a revenit uluitor in fața lui…

- Ajuns in faza optimilor de finala, Roger Federer a anunțat duminica ca se va retrage de la ediția din acest an de la Roland Garros, relateaza GSP . El urma sa joace luni impotriva italianului Matteo Berrettini. Elvețianul, care va implini 40 de ani in luna august, a aratat ca vrea sa se menajeze dupa…

- ''Nu stiu daca voi juca meciul din optimi'' de la Roland Garros, a declarat sambata noaptea elvetianul Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) dupa partida foarte solicitanta, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea, conform agerpres. Federer s-a impus greu, in…