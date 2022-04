Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a transmis, miercuri, ca noile date puse la dispozitie in aceasta dimineata de rezultatele masuratorilor specialistilor in meteorologie si mediu indica valori normale ale concentratiilor de monoxid de carbon pentru perioada urmatoare. ”Noile date puse la dispoziție in aceasta dimineața de rezultatele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se declara ingrijorata ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de Covid-19. Oficialii au declar ca vor depune efprturi pentru a limita raspandirea bolilor infectioase, transmite CNN. Astfel, desi cazurile din regiune sunt in scadere fata de saptamana anterioara,…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…

- Premierul britanic Boris Johnson va prezida, marti dimineata, o reuniune de criza privind situatia din Ucraina pentru a decide asupra unui „pachet important de sanctiuni”, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste pro-ruse, Donetk si Lugansk a anuntat Downing Street, noteaza AFP.…

- Comisia Europeana estimeaza pentru Romania o crestere economica de 4,2% in acest an si de 4,5% in 2023. „In privinta The post Previziuni pozitive de la Comisia Europeana pentru Romania appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Sondajul de opinie, realizat in perioada 11 – 18 ianuarie 2022, este imparțit in șapte capitole, capitolul al VII-lea fiind dedicat percepției populației cu privire la dezinformari, știri false și conspirații legate de vaccinare. Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group: ”In ceea ce privește…

- Alina Gorghiu, senator PNL și unul dintre liderii partidului aflat la putere, a postat, sambata, pe Instagram, un mesaj pentru o tanara antreprenoare care produce ceaiuri de slabit. Statutul parlamentarilor spune ca nu poți folosi funcția de ales pentru acțiunile publicitare. In postare, Alina Gorghiu…

- Ministrul Justiției din Moldova, Sergiu Litvinenco, considera ca nu este oportun ca in Legea cu privire la avocatura sa fie pastrata imunitatea absoluta, inclusiv prin raportare la principiul constituțional de egalitate in fața legii. In opinia sa, formula de compromis ar fi pastrarea imunitații,…