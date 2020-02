Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta record la partida demonstrativa de tenis dintre elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal. Confruntarea celor doi jucatori celebri a reunit in orasul sud-african Cape Town 51954 de spectatori.

- Moment emoționant la meciul caritabil din Cape Town dintre Roger Federer (numarul 3 ATP) și Rafael Nadal (numarul 2 ATP). Elvețianul a vorbit la finalul partidei despre prietenia cu Rafa, dezvaluind ca ibericul a plans dupa succesul sau din 2009 de la Roland Garros. „Rafa este o persoana incredibila…

- In cea de-a noua zi din circuit, Eurosport pune la dispoziție urmatoarele comentarii: „Comisarul Tenisului”, John McEnroe, despre jucatorii Next Gen din circuitul masculin de tenis (+ poza). Patrick Mouratoglou, Mats Wilander și Boris Becker despre victoria lui Roger Federer din sferturile de finala,…

- Canadianul Brayden Schnur, locul 103 ATP, i-a facut egoisti pe marii tenismeni Roger Federer si Rafael Nadal, pentru ca nu iau atitudine în fata organizatorilor Australian Open, care îi obliga pe jucatori sa evolueze în calificari, desi aerul de la Melbourne este puternic afectat de…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, criticat de militantii pentru protectia mediului, intre care Greta Thunberg, pentru legaturile sale cu un sponsor pretins investitor in energii fosile, si-a anuntat, luni, intentia de a face o donatie in favoarea sinistratilor incendiilor din Australia, informeaza…

- Mihai Covaliu, președintele COSR, este cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo și este convins ca Romania va lua cateva medalii importante. Oficialul iși pune increderea și in cea mai buna tenismena a țarii, Simona Halep, potrivit Mediafax.Covaliu este convins ca fostul lider al clasamentului…

- ​Ajuns la 33 de ani, Rafael Nadal continua sa aiba un cuvânt greu de spus la vârful ierarhiei ATP, ibericul reușind sa cucereasca doua Grand Slam-uri în 2019 (Roland Garros și US Open). Cu toate ca s-a apropiat la un singur titlu major de Roger Federer (20 de Grand Slam-uri, recordman…

- Grecul Stefanos Tsitsipas si-a propus sa castige un titlu de Mare Slem in 2020, in cadrul obiectivului sau de incheia sezonul viitor intre primii trei jucatorii ai lumii in circuitul profesionist de tenis, dominat in ultimele sezoane de Rafael Nadal, Novak Djokovic si Roger Federer, informeaza Reuters.…