Roger Federer a jucat ultima data la Wimbledon, Grand Slam unde a fost eliminat in sferturi. Aflat in plin proces de recuperare dupa problemele de la genunchi, Roger nu poate estima o data in care ar putea reveni pe terenurile de tenis. „Nu am facut nimic de mult timp din cauza genunchiului. A trebuit sa las totul sa se regleze dupa Wimbledon. Saptamana asta ma voi intalni din nou cu medicii mei si cu echipa mea, vom stabili cum ar trebui sa mearga lucrurile. Dar pentru moment totul este inca putin incert”, a spus Roger Federer, pentru ziarul elvetian Blick. Un alt obiectiv ratat de Federer din…