- „Cel mai solid parteneriat politic extern PSDE il are cu Partidul Social Democrat din Romania, condus de Președintele Marcel Ciolacu, numit recent Prim-ministru al Romaniei. Republica Moldova, cat și PSDE, are un prieten autentic in Premierul social-democrat al Romaniei”. Despre aceasta a vorbit intr-un…

- Stimați clujeni, de 6 ani ați asistat pasiv la modul in care cultul sexo-marxist, finanțat de ONG-uri straine, se desfașoara pe strazile Clujului in cadrul evenimentului anual numit Marșul LGTBQ.

- An de an, tot mai mulți romani aleg Grecia ca destinație de vacanța. Unii se intorc acasa cu amintiri superbe, insa alții au parte de experiențe pe care nimeni nu le-ar dori, mai ales in timpul concediului. Este cazul unei romance, femeia povestind in mediul online ce a pațit in Thassos. Ce a pațit…

- Salariile de baza ale statisticienilor si registratorilor medicali, infirmierelor si brancardierilor, precum si ale altor categorii de personal din sistemul de Sanatate vor fi aduse la grila din 2022 incepand din aceasta luna, potrivit unui proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Muncii. Aceeasi…

- Actorul Sergio Calderon, cunoscut pentru rolurile din „Pirates of the Caribbean” si „Men in Black”, a murit la varsta de 77 de ani, informeaza Dailymail.co.uk si Hollywoodreporter.com. Familia sa a dezvaluit ca acesta a decedat miercuri intr-un spital din Los Angeles din cauze naturale, noteaza Agerpres.…

- Florin Tanase vrea sa intre puternic pe piața afacerilor imobiliare și se pregatește sa inceapa construcția un proiect rezidențial de 120 de apartamente. Fostul capitan al echipei FCSB a cumparat un teren de 5.000 de metri patrați de la fiica cea mare a lui Gigi Becali și a declarat ca spera ca lucrarile…

- Un stil de viața sanatos are la baza mișcare, mancare sanatoasa, un somn odihnitor și multe zambete. Desigur ca, pe langa acestea, se mai adauga și sentimentele primite și investite de-a lungul timpului. Toate acestea fac rețeta unui stil de viața sanatos, unui stil de viața implinit. Pentru a reuși…

- Retras din tenisul profesionist in toamna anului trecut, Roger Federer petrece mai mult timp cu familia, iar ultima oara a fost surprins la Marele Premiu de Formula 1 din SUA, pe circuitul de la Miami.