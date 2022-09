Stiri pe aceeasi tema

- Primul lucru la care te gandești cand auzi ASUS Republic of Gamers (ROG) este performanța fara limitari, iar ROG Strix SCAR 17 Special Edition (G733CX) este cel mai bun exemplu in acest sens, fiind un laptop de gaming absolut care incorporeaza cele mai puternice componente și racit de un sistem high-end,…

- ASUS a lansat unul dintre primele telefoane cu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ASUS ROG Phone 6 in aceasta vara. A primit si o varianta Pro, iar in curand va primi o varianta D, cu procesor Dimensity 9000+ la interior, dar si o editie speciala, ASUS ROG Phone 6 Batman Edition. ASUS a dezvaluit…

- Republic of Gamers (ROG) este un nume bine-cunoscut in randul gamerilor, fiind asociat mereu cu performanța fara limite, iar ROG Flow X16 (GV601) este un laptop in format convertibil uimitor de subțire și ușor care nu se indeparteaza de valorile ROG și ofera o performanța suprema in jocuri și aplicații,…

- Cu prilejul lansarii ROG Phone 6, ASUS Republic of Gamers a prezentat o gama diversa de casti de gaming: modelul Cetra True Wireless Pro cu conectivitate duala cu fir si fara fir, Cetra True Wireless, Delta S Wireless si Delta S Core.

- ASUS va prezenta urmatorul sau telefon de gaming pe 5 iulie 2022 si e vorba aici despre ASUS ROG Phone 6. Va fi de fapt o serie de 3 telefoane, care include si un model Pro si unul Ultimate aparent. Ei bine acum vedem si imagini cu produsul, dar si cu accesoriile sale. Le analizam mai jos. ASUS ROG…