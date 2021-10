Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat ca îsi va "pregati" apararea în fata Curtii Penale Internationale (CPI), care ancheteaza sângerosul razboi antidrog purtat de guvernul sau, noteaza AFP și Agerpres. "Îmi voi pregati apararea în fata CPI",…

- In Libia s-au comis crime de razboi si crime impotriva umanitatii, in special impotriva migrantilor si in inchisori, in ultimii cinci ani, a concluzionat o misiune de experti a ONU dupa o ancheta la fata locului, informeaza AFP. "Exista motive sa credem ca in Libia au fost comise crime de…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte nu va coopera cu judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) in cadrul anchetei lor asupra razboiului antidrog dus de guvernul sau, a anuntat joi avocatul lui Duterte, informeaza AFP. Acest anunt intervine la o zi dupa ce judecatorii CPI au anuntat ca au…

- Cea mai inalta jurisdictie franceza a casat, de asemenea, o hotarare a Curtii de Apel privind mentinerea inculparii penale a grupului cu privire la ”punerea in pericol a vietii altuia”. Ea a trimis aceste doua aspecte la Camera de Instructie, pentru ca aceasta sa se pronunte din nou asupra lor.

- Mai multe companii germane au fost acuzate ca „au profitat” de munca forțata a musulmanilor uigur din China. Acuzația a fost facuta de ONG-ul german CEDO. In plangere au fost numite marci de profil, inclusiv Hugo Boss și C&A. In documentele CEDO mai apar nume, precum Lidl Germania, Aldi Nord și Aldi…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI) s-a declarat marti in mod special preocupat de situatia din Afganistan, evocand crime si executii drept represalii, relateaza AFP. "Urmaresc indeaproape evenimentele din Afganistan si sunt in mod special preocupat de semnalari recente care…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI) s-a declarat marti in mod special preocupat de situatia din Afganistan, evocand crime si executii drept represalii, relateaza AFP. "Urmaresc indeaproape evenimentele din Afganistan si sunt in mod special preocupat de semnalari recente care fac referire…

- Cotidianul britanic a intrat in posesia inregistrarii conversatiei realizate in anul 2019, in care Hunter ii povesteste unei prostituate despre acest episod petrecut intr-un hotel din Las Vegas, in timp ce el era sub influenta consumului de droguri.