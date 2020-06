Rodii infloriti in Constanta. Cum arata un astfel de arbore mediteranean

Zilele acestea arborii denumiti rodii au inflorit in Constanta.Au acele flori minunate de un rosu aprins despre care multi nu stiu ce sunt.Si totusi, in municipiul Constanta, sunt cam peste tot astfel de arbori.In gradini, in fata blocurilor, in curti.Rodiul este arborele mediteranean cu flori rosii, cu fructe comestibile de forma si marimea unui mar denumirea sa stiintifica fiind Punica granatum."Buzele ii sint floare de rodiu", spunea in al sau poem Epoda rosie Alexandru Macedonski.C ...