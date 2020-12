Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Silviu Prigoana a fost invitat marți seara la emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Nu s-a eschivat și a raspuns la intrebari despre bani, afaceri, iubire și familie. Fondator al primei televiziuni de știri din Romania, businessman, fost deputat, numele lui Silviu…

- Autor: Florentin SCALETCHI In numarul trecut al serialului meu, am ramas dator cu un raspuns la intrebarea fiicei mele, Rebecca, si anume: ce lucruri nu trebuie pierdute in viata noastra? Copilul lui tata, as incepe cu „Pacea”. E un lucru sfant de care trebuie sa tinem cont la fel cum…

- Actrița Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marți spre miercuri, la varsta de 87 de ani. Aceasta se afla internata in stare grava intr-un spital din Iași, iar in ciuda eforturilor depuse de medici, aceasta nu a mai putut fi salvata. Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai iubite actrițe…

- Bucuria de a darui vine cel mai adesea din preaplinul sufletesc al oamenilor pentru care a-și vedea semenul fericit este mai important decat propria fericire. Odata cu darul se ofera și Iubirea – singura forța generatoare de frumos din Univers. Ce face Dumnezeu cand vrea sa se veseleasca? Aduce astfel…

- Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) a transmis miercuri un mesaj la moartea actorului Vladimir Gaitan, in care spune ca acesta si-a trait viata simplu, senin. „Ramas bun, Vladimir Gaitan! Un om calm, modest, cu privire patrunzatoare si trista. Si-a trait viata simplu, senin. A fost convins ca talentul…

- Gina Matache si-a laudat fiica si a avut numai vorbe frumoase la adresa ei. A spus ca este o femeie cu capul pe umeri, rationala si puternica, care stie intotdeauna exact ce are de facut. "Delia nu accepta sfaturi. Este atat de cu capul pe umeri, incat indiferent ce furtuni ar veni peste ea,…

- La aproape 33 de ani, Adnan Aganovic s-a intors in Romania, la Sepsi, club alaturi de care spera sa mearga in cupele europene. Se simte jumatate roman. - Adnan, faci ce faci și te intorci in Romania. Acum la Sepsi! Cum ai ales?- Nu știam mare lucru despre Sepsi, dar cand m-au sunat oamenii de aici și…