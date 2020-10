Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara globala resimțita puternic și in Romania a evidențiat carențele sistemului educațional din țara noastra. In condițiile starii de urgența și amenințarii intrarii in scenariul roșu, cand școli din localitați din toata țara vor trece in sistemul online, sute de mii de copii nu au acces la…

- Spitalele din regiunea Parisului functionau joi in sistem de urgenta, concediile personalului fiind anulate iar operatiile neesentiale anulate, in conditiile in care pacientii cu coronavirus reprezinta aproape jumatate dintre toti pacientii din unitatile de terapie intensiva, relateaza Reuters.Autoritatile…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Spaniei, Pablo Hernandez de Cos, a avertizat marti ca potentialele masuri mai dure pentru a limita extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) in tara, ar putea duce la o criza chiar mai profunda decat in cel mai grav scenariu al bancii, transmite Reuters potrivit…

- Sistemul medical romanesc este in colaps, iar in aceasta perioada au ieșit la iveala din ce in ce mai multe carențe, inclusiv cand vine vorba de personalul medical. Este nevoie de o reforma, atat in infrastructura, cat și in ceea ce inseamna personalul. Copil, bruscat in timpul recoltarii de catre asistente…

- Situatia financiara deja precara a multor romani s-a inrautatit din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus. Acest lucru este ilustrat de numeroase studii publicate in ultimele luni. De exemplu, un studiu al companiei de consultanta McKinsey arata ca peste 54- dintre romani considera ca situatia…

- Bancile au facut profit in Romania de 2,8 miliarde de lei in prima jumatate a anului, in plina criza economica generata de pandemia de coronavirus, un profit mai mare decat anul trecut, cand nu era criza, scrie Ziarul Financiar.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) Sistemul…

- Medicul Tudor Ciuhodaru se revolta din cauza ca autoritațile din Romania nu respecta recomandarile OMS. Soluția la criza sanitara din prezent este testarea extinsa și gratuita a populației pentru Covid-19, declara la RFI eurodeputatul PSD Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul Clinic de Urgența „Nicolae…

- Specialistii vin cu avertismente ingrijoratoare: pensia data de stat ar putea fi foarte mica in viitor sau chiar sa dispara. Criza coronavirusului a facut ca Romania sa aiba mai multi pensionari decat salariati.