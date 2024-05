Pentru ca am primit aceasta replica de la oamenii cu care ma intalnesc, anume ca ai nevoie de majoritate in Consiliul Local ca sa poți conduce orașul, am hotarat sa demontez acest mit. In decursul celor 30 de ani de antreprenoriat am purtat negocieri cu giganți internaționali despre care toata lumea spunea ca e imposibil! […] Post-ul Rodica Baciu: In fruntea consiliului local nu avem nevoie de… Source