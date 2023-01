Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-masa, polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intervenit la un accident rutier, produs in localitatea Budacu de Sus. Din primele verificari efectuate la fața locului, un barbat de 34 de ani din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul…

- O alta tragedie a șocat Romania. Ștefania a murit la 15 ani, dupa ce s-a imbolavit de o simpla pneumonie. Insa, viața tinerei din Satu Mare a luat sfarșit pe patul de spital, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator.

- Primul DECES de FLURONA din Romania: O femeie de 74 de ani a murit din cauza infecției simultane cu gripa și COVID S-a inregistrat primul DECES de FLURONA din Romania. O femeie de 74 de ani a murit din cauza infecției simultane cu gripa și COVID. Flurona a fost confirmata, la Iasi, si la un barbat de…

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar din capitala, de la Pasajul Unirii, lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, a transmis postul public de televiziune elen ERT.

- Un barbat de 80 de ani, din Sanmihaiu de Campie a inmanat suma de 10.100 de lei unui barbat care, initial l ar fi contactat telefonic, s ar fi recomandat a fi personal medical, spunandu i ca fiul lui a fost implicat intr un accident rutier. La data de 10 decembrie a.c., politistii au observat un autoturism…

- Sase copii au murit in Marea Britanie din cauza unor infectii invazive cu streptococul A, care provoaca scarlatina, o boala usoara, dar a carei incidenta este in crestere in aceasta tara, au anuntat vineri autoritatile sanitare, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar de 23 de ani din Republica Moldova a murit sambata dimineața, in jurul orei 06:25, dupa ce a fost implicat intr-un grav accident de circulație, produs pe șoseaua Cluj-Napoca – Oradea din Romania.