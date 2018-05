Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au preferinte clare in ceea ce priveste masinile pe care le cumpara – se indreapta aproape total spre Germania, achizitionand din Autovit.ro, cea mai mare platforma online de tranzactii auto din Romania, in special Volkswagen, BMW si...

- Comuna doljeana Calarasi se poate mandri cu agricultura ca la carte, pe care oamenii locului, mari iubitori de pamant, au dezvoltat-o si au adus-o la nivel inalt. Astfel, in Calarasi se recolteaza unii dintre primii cartofi din tara, dar si ...

- A debutat Festivalul Internațional de Folclor pentru Tineret ”Am fost ș-om fi” Dupa mesajele oficialitaților au luat cuvantul prof. Ioan Muntean, director al Clubului Copiilor Sighetu Marmației, Marinel Petreuș, directorul Școlii Populare de Arta ”Liviu Borlan” și Ana Moldovan, inspector școlar general,…

- Potrivit Euractiv, fermierii nu vor mai putea folosi neonicotinoidele pentru culturile agricole. Uniunea Europeana va interzice cele mai utilizate insecticide din lume, dupa ce o evaluare științifica a demonstrat ca afecteaza viața albinelor. Fermierii romani, prin organizațiile care-i reprezinta, au…

- Autoritațile se recunosc depașite de situație și cer forțe speciale pentru distrugerea culturilor. Fermierii din Afganistan sunt preocupați să valorifice recoltele generoase de opiu de pe câmpurile cultivate cu maci, în condițiile în care autoritățile au eșuat…

- De curand a fost adoptata Legea Muntelui. Astfel, un miliard de euro este alocat pentru noi subvenții, noi ajutoare și noi facilitați fiscale de care vor beneficia crescatorii de animale, tinerii fermieri din zona montana. Potrivit Legii Muntelui, crescatorii vor primi bani pentru cumpararea…

- ♦ In total, vanzarile answear.ro in regiune ajung la circa 120 mil. euro, primele doua piete fiind Polonia si Romania. Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a vandut anul trecut produse de 9,3 milioane euro in Romania si asteapta dublarea…

- In 2017, Bonami a reusit o crestere cu 50% fata de anul anterior si a depasit tinta planificata de 27 milioane de euro. In plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rand. Magazinul online de home & deco si-a imbunatatit semnificativ pozitia pe toate pietele europene unde este…