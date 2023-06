ROD#4 - EXPOZITIA DE FINAL DE AN A SCOLII DE ARTE.

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Copilului – 1 iunie- aduce la Bistrița, și nu numai, numeroase activitați pentru cei mici. UNDE puteți merge cu copilașii: Maine este 1 iunie – Ziua Internaționala a Copilului. Cei mici au zi libera de la școala, iar in Bistrița- și intreg județul – sunt numeroase activitați dedicate lor. BISTRIȚA…

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, CENTRUL JUDETEAN pentru CULTURA BISTRITA-NASAUD va invita la spectacolul "MANDRE-S NUNTILE LA NOI". 30 MAI 2023 , ORA 18:00 CENTRUL CULTURAL "DACIA" Ansamblul Profesionist "Dor Romanesc" Domnica Do ...

- Bucuria regasita de a fi impreuna, prin proiectul cultural muresan "PE URMELE VERONICAI MICLE" organizat de catre Directia Judeteana pentru Cultura Mures, Asociatia "Crenguta de brad" - Liga Pensionarilor Reghin, Despartamantul ASTRA Nasaud. Coordonatori proiect: Sorina Bloj, Nicolae Baciut, Floarea…

- ICPE Bistrița cauta un sudor priceput, iar ASIX Imprimerie are nevoie de operatori. Noi locuri de munca sunt disponibile la Crama Jelna, unde este nevoie de bucatar, ospatar, barman și personal curațenie. Casa EMA cauta bucatar, recepționer, camerista și personal curațenie: ********************* ROMBAT…

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD . LANSAREA CARTII BARTOLOMEU VALERIU ANANIA (1921 - 2011) OMUL SI ISTORIA. ...

- Unele dintre gospodinele care iși vand ”platouri cu prajituri de casa”, prin anunțuri online, au fost sancționate. Reprezentanții DSVSA au explicat ca au folosit metoda ”clientul misterios” pentru a putea verifica și sancționa. ”Laboratoarele de apartament” au intrat in vizorul autoritaților județene.…

- Traficul a fost oprit, miercuri dimineața, pe DN 17 C, intre localitatile Bistrita si Nasaud, din cauza poleiului. Mai multe masini au fost blocate in zona, iar internautii reclama ca in zona nu s-a intervenit. Pe grupuri de Facebook sunt distribuite imagini cu masinile blocate, incusiv cu o ambulanta…

- Polițiștii din mai multe județe au percheziționat 11 domicilii in județele Bistrița Nasaud și Maramureș. Acțiunea vizeaza cercetari intr-un dosar de trafic de droguri. S-au ridicat peste 30 de kg de droguri de la persoanele percheziționate. Polițiștii din mai multe județe au descins astazi la 11 domicilii…