Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si compozitorul britanic Rod Stewart va concerta in Piata Constitutiei din Capitala, pe 23 septembrie, in cadrul seriei de evenimente Zilele Bucurestiului.Concertul lui Rod Stewart va fi deschis de trupa Vunk si face parte din seria de evenimente prin care Primaria marcheaza 559…

- Rod Stewart si Gheorghe Zamfir vor concerta la Zilele Bucurestiului, care se vor desfasura in perioada 21-23 septembrie in Piata Constitutiei din Capitala. Potrivit unui comunicat al Centrului de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti - creart, transmis AGERPRES, in luna septembrie un maraton…

- La propunerea Primarului General, Consiliul General a aprobat proiectul privind demararea proiectului WI-FI gratuit in Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva.Descoperire INCREDIBILA in fața Ministerului Justiției: Un șarpe de jumatate de…

- Un proiect privind furnizarea de internet Wi-fi gratuit in Bucuresti va fi discutat, in sedintele urmatoare, de consilierii generalii ai Primariei Capitalei. Proiectul face parte din obiectivele asumate de Guvern in 2015 prin Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020.

- Un nou eveniment dedicat celor mici va avea loc la Galleria Mall, duminica, 8 iulie 2018, incepand cu ora 18:00. Astfel, in intervalul orar 18:00–19:00, participanții, alaturi de organizatori – Galleria Mall și echipa EventsINA – vor crea cel mai lung covor personalizat cu amprentele copiilor și cu…

- Inaugurata in vara lui 2012, Autostrada 3 Bucuresti-Ploiesti pare ca este abandonata de autoritati. Accesul dinspre Bucuresti se surpa, semnele de circulatie sunt ruginite iar balustrada de protectie si panourile “antiorbire” lipsesc pe anumite portiuni. Romania ar putea fi considerata tara “paradoxului…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zone din Capitala, la sfarsitul acestei saptamani, pentru desfasurarea unor evenimente. *** Vineri, Asociatia Adevaratii VeloPrieteni va organiza evenimentul "Parada Micilor Biciclisti 2018". Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere,…

- Incepand de maine, litoralul romanesc se poate lauda cu ceva ce nu are nimeni in Europa. Vom avea prima plaja terapeutica de pe continent, una special amenajata pentru persoanele cu dizabilitati.