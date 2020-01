Starul rock britanic Rod Stewart a fost acuzat ca a lovit cu pumnul un responsabil cu securitatea al unui hotel din Florida, in seara de Revelion, potrivit unui raport al politiei din Palm Beach, obtinut de catre media si citat de AFP.



Cantaretul in varsta de 74 de ani, cunoscut pentru hituri precum "Maggie May" sau "You wear it well", si familia sa se aflau la hotelul Breakers, din Palm Beach, atunci cand li s-a refuzat accesul la o petrecere care avea loc in sala dedicata copiilor din luxoasa cladire.



Rod Stewart este acuzat ca a lovit paznicul care supraveghea evenimentul…