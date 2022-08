#RoCSC22: 20 concurenţi vor participa în bootcampul de pregătire pentru campionatul european de securitate cibernetică Un numar de 20 de concurenti din cei 28 care au participat la finala Campionatului National de Securitate Cibernetica 2022 vor fi selectati pentru a merge in bootcampul de pregatire pentru campionatul european in domeniu, in urma caruia vor fi selectati 10 dintre acestia, conform organizatorilor competitiei. „S-a finalizat campionatul national de securitate cibernetica, editia a III-a. Au fost premiati castigatorii competitiei pe cele 2 categorii: juniori si seniori. La categoria juniori, top 3 a fost format din: 1. Nita Horia, 2. Steugaru Emanuel, 3. Dancaescu Mihai. La seniori: 1. Albastroiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

