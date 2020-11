Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul Pom de Craciun a fost instalat in centrul Capitalei. In acest an, acesta a fost amplasat in Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, in preajma Porților Sfinte.

- O bufnița a ramas captiva, timp de trei zile, în bradul de Craciun care urmeaza sa fie amplasat, potrivit tradiției, la Rockefeller Center din New York City. Se crede ca pasarea a ajuns în brad în momentul în care acesta a fost transportat în New York City și a…

- Tradiționalul Pom de Craciun, care va fi imbodobit la Casa Alba, a fost intimpinat de Prima Doamna a SUA, Melania Trump. Sunt ultimele saptamini pe care Melania Trump le petrece la Casa Alba dupa ce Donald Trump a pierdut alegerile. Bradul a fost adus de o trasura trasa de cai pina in fata usii principale…

- Municipalitatea mentioneaza ca anul acesta, din cauza pandemiei, nu vor fi organizate iarmaroace, insa, traditional, in centrul capitalei va fi amenajat Pomul de Craciun. La sarbatorile din acest an, Pomul de Craciun cel mai probabil va fi instalat in scuarul catedralei mitropolitane si nu in Piata…

- Romania va sarbatori primul Craciun in pandemie. Pomul imbodobit ramane totuși o bucurie care poate fi respectata fara a incalca nicio regula impotriva raspandirii noului coronavirus. Romsilva a dat startul comercializarii brazilor de Craciun. Oferta este una extrem de variata, astfel ca persoanele…

- Bradul de Craciun de la Rockefeller Center din New York este celebru in intreaga lume. Cine nu a vazut scena din cel mai cunoscut film de Craciun al tuturor timpurilor, „Singur acasa“, in care Kevin se pierde in New York si se duce la cel mai mare brad din oras sa-si puna o dorinta? Pentru americani,…

- In acest an nu se vor organiza tradiționalele targuri și iarmaroace de Craciun din cauza pandemiei, insa, primarul general al capitalei, Ion Ceban crede ca atmosfera sărbătorilor de iarnă trebuie să persiste in capitala Moldovei. Astfel, in centrul va fi amenajat Pomul de Craciun.

- Pomul de Craciun din Piața Unirii, Rașnov, este pregatit pentru a fi impodobit. Pomul de anul acesta are aproximativ 20 de metri inalțime.Bradul a fost taiat dintr-o padure care aparține de Ocolul Silvic Rașnov. Pomul a fost transportat pana in Piața Unirii și montat la locul special amenajat, cu ajutorul…