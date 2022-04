Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare și sustenabil festival din regiunea Moldovei, Insula Fest, vine in acest an cu cei mai titrați artiști din Romania dar și cu o componenta umanitara, iar Virgin Radio Romania este partener media oficial! Nume sonore ale muzicii romanești vor participa in perioada 10-12 Iunie 2022 la festivalul…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- INNA revine cu cea de-a doua parte a albumului ”Champagne Problems” care include 8 piese printre care ”Cryo”, ”Millenium”, ”Take Me Home”, ”Kumera”, ”Oxygen”, ”Karma”, ”Breathless” și ”Don’t Let Me Down”. ”Cryo” este piesa de rezistența a albumului, catchy, plina de energie, care te va face sa canți…

- Pe langa faptul ca este colega noastra și o putem asculta in fiecare zi de la 10:00 la 13:00 On Air la Virgin Radio Romania, Rawanne (Diana Ramadan) se bucura și de milioane de views la piesele ei. Cu single-ul “Caliente” a strans peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube, a ajuns pana pe locul...…

- Știi deja ca ne place cea mai tare muzica, iar pentru ca suntem chiar de treaba, o imparțim și cu tine! Ne-ați cerut foarte multi sa postam mix-ul lui DJ Antenna de la maratonul de Valentine’s Day, așa ca here it is: Da-i un play și așeaza-te frumos pe canapea sau da-l tare in boxe... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Venise vremea sa-l invitam și pe el! Oricum nu ar... View Article