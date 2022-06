Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Berii din Arad va fi organizat, din nou, la Ștrandul Neptun, dupa ce in ultimii ani a fost organizat in Parcul Mihai Eminescu. Evenimentul va avea loc din 24 pana in 26 iunie 2022. Pe cele doua scene ale festiivalului vor canta PARAZIȚII, DR ALBAN (SE), ZDOB SI ZDUB, Dj PROJECT, OANA RADU,…

- Biletele de calatorie pe mijloacele de transport in comun se vor scumpi, de luna viitoare, in Cluj-Napoca. Ultima scumpire la prețul biletelor, abonamentelor și cardurilor de calatorie ale CTP a fost in 2018.

- Aproape de finalul campionatului, Corona Brașov da piept cu CSM Unirea Slobozia, adversara directa pentru locul 2 al clasamentului, cel care va asigura participarea la meciurile de baraj pentru accederea in Liga Florilor. Corona Brașov se afla in acest moment pe poziția a doua, la numai 3 puncte in…

- Un ofițer de poliție, șef al unui birou din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Brașov, a fost reținut de procurorii DNA, fiind cercetat pentru ca ar fi divulgat informații unor oameni vizați de anchete. Potrivit unui comunicat al DNA, ofițerul de poliție este cercetat pentru folosirea de informații…

- RATBV S.A. ii informeaza pe utilizatorii liniei de transport cu numarul 54, care asigura legatura intre capetele de linie Triaj și Hidro A, cu privire la faptul ca joi, 5 mai, intre orele 07.00 și 20.00, circulația autobuzelor pe linia menționata va fi suspendata. Masura este determinata de faptul ca…

- Primaria Ghimbav organizeaza conferinta de dezvoltare regionala inteligenta „Airport cities”, in contextul in care pregateste strategia de dezvoltare a orasului. „Am luat aceasta decizie avand in vedere ca proiectul Aeroportului International Brasov – Ghimbav a intrat in linie dreapta, iar acest obiectiv…

- Biletele au fost puse in vanzare pentru data de 2 iunie. Conducerea institutiei iesene afirma ca nu este niciun contract si nu poate fi vorba de niciun concert. „Da, un acord scris nu exista, a fost doar verbal. Dupa care, se pare, s-a schimbat pozitia datorita ca e un stil de muzica de petrecere si…

- Dinamo Kiev „U19”, echipa ce a evoluat in UEFA Youth League, va fi, astazi, partenera pentru un joc amical programat sa se desfașoare, incepand cu ora 16.00, pe stadionul „Ilie Oana”. Accesul spectatorilor la acest meci va fi permis doar la Tribuna 0 și la Tribuna I, celelalte zone ale stadionului urmand…