- De curand, pe unul dintre cele mai populare site-uri de vanzari automobile second-hand din Germania, mobile.de, a fost listata pentru vanzare o mașina Dacia 1300 de culoare roșie, produsa in iulie 1973 la uzina din Mioveni.Un pasionat colecționar de mașini istorice din orașul Bielefeld, unul dintre…

- Ministrul Adrian Caciu a afirmat, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul companiei Antibiotice Iasi ca investitia este deja negociata cu Comisia Europeana si ca va fi singura investitie din Romania si chiar din regiune pe zona medicamentelor critice. ”Vom veni cu o investitie de 100 milioane…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, arata un nou raport publicat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Al 7-lea Grand Prix al sezonului 2024 a fost și primul din Europa, in Italia, pe legendarul circuit Imola. Max Verstappen a caștigat Marele Premiu din Emilia Romagna, a 5-a victorie a triplului campion mondial in acest sezon. Insa, cea mai noua victorie a olandezului nu a fost una ușoara, datorita lui…

- Ciclonul care a provocat furtuni puternice in Europa in ultimele zile se apropie de Romania, aducand cu sine ploi torențiale, vant puternic și descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza ca, deși impactul va fi mai redus fața de alte zone europene, instabilitatea atmosferica va fi semnificativa.…

- Peste 60 de orașe din Europa, printre care și zece orașe din Romania, vor proiecta mesaje, de Ziua Europei, prin care incurajeaza cetațenii sa voteze, cu o luna inainte de alegerile europene din 6-9 iunie. Arcul de Triumf din Paris, Colosseumul din Roma, Arcul de Triumf din București și Piața Centrala…

- Rheinmetall, gigantul german al industriei de aparare, a propus recent formarea unui consorțiu european de arme, intr-un efort de a consolida capacitatea europeana de aparare și de a concura mai eficient cu rivalii americani. Ideea a fost lansata in contextul unei industrii in plina expansiune, in care…

- Usturoiul verde este una dintre cele mai apreciate verdețuri de primavara. Pe langa gustul sau unic, usturoiul verde este bogat in nutrienți și compuși benefici pentru sanatate. Afla cum il poți include in alimentație și descopera unele dintre cele mai delicioase rețete de mancare cu usturoi verde.Despre…