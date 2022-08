Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul National de Improvizatie, editia a X-a, prezinta, in perioada 15-18 septembrie, la Teatrul Independent Recul din Splaiul Unirii, spectacole in premiera absoluta, cu improvizatori experimentati si debutanti.Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, sase traineri si peste…

- ■ manifestarea a ajuns la ce-a de-a XXIII-a editie ■ festivalul de folclor are loc in acest week-end, in perioada 5 - 7 august ■ Festivalul International de Folclor „Ceahlaul“, manifestare devenita deja traditie, ce a ajuns la cea de-a XXIII-a editie, are loc in acest an in perioada 5 – 7 august 2022.…

- Organizatorii targurilor/expozițiilor de produse alimentare au obligația de a solicita la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba aviz temporar de funcționare pentru desfașurarea acestora. Avizul se solicita cu cel puțin 15 zile lucratoare inainte de inceperea evenimentului.…

- Festivalul „Sighișoara Medievala" va avea loc anul acesta in perioada 29 – 31 iulie. Ajuns la cea de a XXVIII –a ediție, festivalul surprinde, pe parcursul a trei zile, stilul medieval cu tot ce are el mai frumos și mai autentic. Intrarea in Cetatea Medievala este libera! "In perioada 29-31 iulie 2022,…

- Electric Castle 2022. Organizatorii festivalului au anunțat perioada de desfașurare, prețul unui bilet, dar și artiștii care vor urca anul acesta pe scenele amplasate la Castelul Banffy din Bonțida. Festivalul mult așteptat de tineri și nu numai se va desfașura in perioada 13 - 17 iulie 2022.

- Piața muncii, la 3 luni de la ridicarea restricțiilor: creșteri fulminante in domeniile cele mai lovite de pandemie – turism, horeca, evenimente. Contrar așteptarilor, numarul de locuri de munca remote este de 3 ori mai mare vs 2021. Ridicarea restricțiilor, la inceputul lunii martie, a reactivat sectoarele…

