Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele complet vaccinate anti-COVID-19 care viziteaza parcurile tematice detinute de Walt Disney Co in Statele Unite nu vor trebui sa poarte masti sanitare in majoritatea spatiilor incepand de marti, a anuntat compania, in contextul scaderii numarului de cazuri de coronavirus la nivelul intregii…

- California va oferi 116,5 milioane de dolari, sub forma de numerar si carduri cadou, locuitorilor care se vaccineaza impotriva COVID-19 inainte de 15 iunie, in cadrul celui mai recent si mai profitabil stimulent acordat in Statele Unite, care incearca sa ii convinga pe

- India a anunțat luni un bilanț de cazuri de coronavirus record la nivel global pentru a cincea zi consecutiva, iar numarul deceselor asociate cu Covid-19 raportate in 24 de ore a atins și el un nivel record, potrivit Reuters.Astfel, au fost inregistrate 352.991 de cazuri, bilanțul total al infecțiilor…

- In randul persoanelor vaccinate, riscul de a face Covid-19 este unul extrem de scazut, arata un nou studiu facut la New York, scrie CNN.Din 417 angajați ai Universitații Rockfeller care au fost vaccinați cu Pfizer sau Moderna, doar doi - echivalentul a 0,5% - au fost infectați ulterior, potrivit studiului…

- Varianta coronavirusului identificata in Brazilia, cunoscuta sub numele de P.1, este rezistenta la trei dintre cele patru tratamente cu anticorpi monoclonali care au primit autorizație de utilizare in Statele Unite, potrivit unui studiu de laborator. Cercetatorii au expus varianta P.1 la diferiți…

- Dupa ce a uimit piața cu investiția sa indrazneața in Bitcoin la inceputul acestui an, Tesla Inc va incepe acum sa accepte cea mai mare moneda electronica din lume ca plata pentru mașinile sale electrice. Directorul executiv Elon Musk, miercuri, a scris pe Twitter ca „acum puteți cumpara un Tesla cu…

- Oficialii responsabili de gestionarea crizei de sanatate din Statele Unite au salutat miercuri primele efecte pozitive ale vaccinarii împotriva Covid-19 asupra epidemiei din țara, în special asupra persoanelor în vârsta, potrivit AFP.„Vedem acum o scadere semnificativa…

- Statele Unite au administrat peste 3 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a doua zi la rand, o noua ilustrare a unei campanii de vaccinare care continua sa creasca in amploare, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Centrul pentru Prevenirea…