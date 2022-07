Rock-ul face echipă bună cu halba. Formațiile românești care și-au lansat propria bere FOTO Dupa modelul lansat de celebrii AC/DC, Iron Maiden, Kiss ori Metallica, care au lansat nu numai melodii ci și beri de succes, sunt cațiva artiști romani care se gusta și sub forma popularei bauturi. Nu atat de populare pe rafturile magazinelor insa potrivite la concertele trupelor lor preferate, fanii autohtonilor Paraziții, Partizan, Byron, Luna Amara, Coma, Bucovina ori Alternosfera pot incerca berile oficiale lansate de trupele lor preferate. Lista formațiilor romanești care și-au lansat propria bere. Formațiile romanești care și-au lansat propria bere Partizan, berea lui Artan’ Legendarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

