Rochiile tip camasa pot fi purtate in oras in sezonul rece?

Stiri pe aceeasi tema

- Rochiile albe pot fi exceptionale chiar si in sezonul rece daca stii sa le combini cum trebuie. Nu este musai sa le porti la diferite festivitati, la o nunta sau un eveniment ce are nuantele de alb ca si dress-code, ci merg de minune si la birou, intr-o plimbare cu fetele etc. Odata ce vei descoperi…

- Sebastian Boanca a demonstrat o adevarata lecție de curaj in ediția cu numarul 11 iUmor, prezentandu-se pe scena cu un numar inedit de autoironie. Tanarul a glumit pe marginea defectului sau de vorbire, facand o „demonstrație” in toata regula, care a starnit hohote de ras.

- Funcționarea in sezonul rece a gradiniței din satul Bugeac, din Gagauzia, este sub amenințare. Autoritațile locale susțin ca nu exista bani in buget pentru a plati facturile la incalzire pentru insituția de educație timpurie la care merg 90 de copii. Sezonul de incalzire in gradinița a inceput acum…

- Feli și Nicolai Tand au trecut, in aceasta seara, printr-o transformare spectaculoasa la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. In ediția cu numarul opt a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Mioara Velicu și au interpretat piesa ”Hora mea moldoveneasca”, iar prestația celebrului chef nu a fost…

- Sezonul de aprovizionare și de pregatire a conservelor pentru anotimpul rece este, inca, in plina desfașurare. Piața de gros de la Dezmir ofera clujenilor posibilitatea de a achiziționa produse agro-alimentare, la prețuri decente, direct de la producatori. Astfel, din dorința ca un numar cat mai mare…

- Sezonul rece poate fi un moment excelent pentru a obține odihna și relaxare suplimentara - și pentru mulți, pentru a recupera somnul necesar. Dar nu tot timpul petrecut pentru odihna inseamna un somn de calitate.Daca dormiți mai mult in acest sezon, dar nu va simțiți bine odihnit, s-ar putea sa insemne…

- Cine a caștigat cea de-a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Aurelian Temișan a fost juratul care a acordat cele 100 de puncte și a stabilit, astfel, topul clasamentului. Care au fost caștigatorii, dar și cine s-a clasat pe ultimul loc. Iata cum au fost jurizați concurenții.

- Sezonul rece care ne așteapta inseamna o intoarcere la normalitate, in condițiile in care pandemia de COVID-19 se apropie de final, iar aceasta normalitate poate insemna și „un sezon de gripa in toata puterea cuvantului”, a declarat, intr-un interviu acordat HotNews.ro, Adrian Marinescu- medic primar…