Rochii de seara pentru un eveniment in aer liber

- Teatrul de Stat Constanta (TSC), organizatorul SEAS 2022 - Stagiunea Estivala a Artelor Spectacolului, a programat in ultima saptamana a derularii evenimentului trei spectacole de succes, care ii vor face pe spectatori sa astepte cu nerabdare stagiunea estivala a anului viitor, au informat, marti,…

- De pe 16 august și pana pe 11 septembrie, cinematograful itinerant Cinema in aer liber poposește pe Insula Artelor din Parcul Titan și aduce anul acesta pe marele ecran 20 de filme: zece dintre cele mai bune producții din ultimul an, o selecție de filme c

David Popovici concureaza, miercuri, in proba de 400 m liber din cadrul Campionatului European de natatie de la Roma.

- David Popovici, 17 ani, a cucerit luni, 15 august, titlul european la 200 de metri liber . Sportivul roman a declarat, intr-un interviu pentru TVR, ca este mulțumit de timpul realizat și ca se simte deja „unul dintre rechini”. „Am reușit un timp bun, am coborat sub rezultate pe care il voiam. Sunt foarte…

David Popovici, campion european si recordman mondial la 100 metri liber, evolueaza luni pentru un nou titlu la Campionatul European de Natatie de la Roma, de aceasta data in proba de 200 de metri liber

- David Popovici a cucerit, sambata, medalia de aur la Campionatele Europene de la Roma, in finala probei de 100 de metri liber, cursa in care a doborat și recordul mondial stabilit in urma cu 13 ani de brazilianul Cesar Cielo, informeaza Eurosport.La aflarea veștii ca recordul pe care-l deținea a fost…

Comunicat de presa – TVR David Popovici si canotorii romani, in primele finale la Roma si Munchen, live la TVR 1 Campionul mondial David Popovici concureaza pe 13 august, de la ora 19.00, in finala de 100 m liber. Si echipele de canotori romani au mari sanse la medalii in cele 7 finale

- Un jandarm din Cluj, aflat in timpul liber, a fost implicat intr-un scandal cu un agent de paza la Festivalul Untold, el fiind dat afara din perimetrul evenimentului muzical. Inspectoratul de Jandarmi face verificari in acest caz.