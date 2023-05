Stiri pe aceeasi tema

- Ce romance au ajuns pe covorul roșu la Cannes 2023 La nivel mondial, se știe ca romancele sunt unele dintre cele mai frumoase femei. Acest lucru s-a vazut din plin anul acesta, pe covorul roșu al Festivalului de la Cannes. Vedete autohtone au atras toate privirile pe covorul roșu al unuia dintre cele…

- Cristina Jacob a avut o apariție ravisanta pe covorul roșu de la Cannes 2023. Regizoarea a purtat o rochie spectaculoasa semnata de un designer roman, care a costat aproape 9.000 lei.Regizoarea Cristina Jacob, prezenta zilele acestea pe Croazeta pentru a discuta distribuția internaționala a filmului…

- „Firebrand”, unul din filmele intrate in cursa pentru Palme d'Or, a fost prezentat in premiera in cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2023. Evenimentul a fost precedat de o defilare extravaganta a vedetelor pe covorul roșu.

- O femei imbracata in culorile steagului ucrainean s-a stropit cu o substanța roșie in timp ce se afla pe covorul roșu, duminica, 21 mai, la festivalul de film de la Cannes. Aceasta a fost inlaturata de agenții de securitate, inainte de a spune ceva, relateaza libertatea.ro , cu referire la Daily Mail.

- O femeie imbracata cu o rochie in culorile drapelului ucrainean a protestat pe covorul roșu al celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, duminica, turnandu-și sange fals pe ea inainte de a fi inlaturata de agenții de securitate, relateaza WION.

- Faimosul oraș situat pe Riviera Franceza a devenit centrul atenției pentru cinefilii din intreaga lume in timpul celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes. In 2023, covorul roșu de la Cannes a fost incununat cu rafinament și eleganța in egala masura, atragand privirile și starnind emoțiile…

- In dizgratie de la procesul sau impotriva fostei sale sotii Amber Heard, actorul american Johnny Depp incearca sa-si restabileasca reputatia pe Croazeta. Johnny Depp a pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, alaturi de regizoarea Maiwenn si echipa filmului "Jeanne du Barry"…

- Delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, a afirmat luni ca este dispus sa permita prezenta activistilor de mediu pe covorul rosu al festivalului, care se va desfasura anul acesta pe fundalul unor serii de proteste pe ambele maluri ale Atlanticului,