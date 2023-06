Stiri pe aceeasi tema

- Deși momentan e singura și nu s-a impacat cu fostul iubit milionar, așa cum inițial se zvonea, Xonia se gandește și la pasul cel mare! Artista e decisa ca atunci cand va gasi persoana potrivita, sa faca și nunta. Ce spune cantareața despre rochia de mireasa și cum iși imagineaza ziua in care va spune…

- Prințul moștenitor Hussein al Iordaniei s-a casatorit ieri cu aleasa inimii lui. Cum arata rochia de mireasa pe care a purtat-o Rajwa Al-Saif la nunta regala a anului 2023. Fara dar și poate, tanara este foarte atenta atunci cand vine vorba de detalii.

- Așteptarea a luat sfarșit! Gina Pistol și Smiley au aparut, pentru prima data, in rolul de mire și mireasa! Prezentatoarea TV arata spectaculos in rochia de mireasa, pe care a ținut-o ascunsa atat de mult timp! Alaturi de ea a stralucit și Smiley, care a ales un costum alb, in care a aratat absolut…

- Bella Santiago și-a facut apariția la biserica, intr-o rochie de vis. Aceasta a ales o rochie tip prințesa, avand un model special, dar și o trena lunga, avand nevoie de ajutor pentru a fi aranjata. Ea a intrat in lacașul de cult avand un moment special pentru soț și invitați.

- Maria Constantin se casatorește cu Robert Stoica la inceputul lunii august și vrea ca totul sa fie perfect la nunta. Artista și-a ales rochia de mireasa, care costa mii de euro și a fost special facuta pentru ea.Au mai ramas doar cateva luni pana la nunta Mariei Constantin, iar fosta concurenta de la…

- Mira este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe de la noi din țara. Aceasta a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care este imbracata intr-o rochie de mireasa și a reușit sa-i surprinda pe fanii ei.

- Deși are foarte mulți pretendenți, nu s-a gandit niciodata la casatorie. Vica Blochina refuza cu vehemența sa faca acest pas. Car este motivul pentru care blondina din showbiz-ul de la noi nu se gandește la maritiș.

- Ziua Nuntii este un moment la care cele mai multe dintre noi viseaza inca de mici, iar rochia de mireasa este, fara doar si poate, piesa de rezistenta a evenimentului, pe care, nu de putine ori, ne-o inchipuim in fel si chip! Exista atatea modele, incat, cel mai probabil, ni se pare imposibil sa alegem…