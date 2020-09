Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va efectua, in perioada 2-3 septembrie 2020, o vizita oficiala in Statul Israel și Palestina. Programul vizitei in Statul Israel include consultari cu ministrul afacerilor externe Gabriel Ashkenazi și intrevederi cu Președintele Reuven Rivlin, prim-ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu omologul polonez, Zbigniew Rau, in marja reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre UE de la Berlin, in continuarea discutiei telefonice purtate cu interlocutorul in urma cu…

- The Romanian Government, through the Ministry of Foreign Affairs (MAE), has decided not to request the referral to the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR) of the ECHR decision in the Kovesi v. Romania case, and this decision of the executive takes into account "the special…

- Ca fiecare dintre noi, intr-o mai mica sau mai mare masura, și vedetele autohtone, dar și cele internaționale, au anumite hobbi-uri, care le relaxeaza sau le face sa se simta altfel, mai ales in intimitate. Și-a expus colecțiile pe internet Vladuța Lupau, una din cele mai apreciate soliste ale momentului,…

- Cabinetul Orban urmeaza sa adopte in sedinta de joi, printr-o ordonanta de urgenta, schema nationala de sprijin pentru persoanele varstnice si pentru persoanele fara adapost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul Secretariatului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Tulcea, ca va discuta despre conditiile impuse turistilor romani, de catre greci, in videoconferinta pe care o va organiza, sambata, cu prefectii. Orban a spus ca decizia autoritatilor grecesti, privind obligativitatea unui test COVID-19, negativ, pentru…

- Criza creata de pandemia COVID-19 reprezinta "o lectie nu doar pentru state si autoritati, ci si pentru fiecare dintre noi", afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care ii incurajeaza pe cetatenii romani ce lucreaza in strainatate sa se informeze, sa isi cunoasca drepturile si sa solicite…

- Romania exercita Presedintia-in-Exercitiu (PiE) a Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN) in cursul primului semestru 2020, pentru a sasea oara, incepand cu 1992. Acest mandat a fost incredintat tarii noastre urmare a deciziei Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe (CMAE) de…