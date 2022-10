„Rocada mică“ la Blejoi Desparțirea de Marius Vișan a lasat, pentru o etapa, ”locul liber” pe banca tehnica a celor de la CS Blejoi, dupa meciul cu CSO Plopeni, incheiat 0-0, formația prahoveana din Liga III anunțand noul principal. ”Noul”, care este de fapt… vechiul, opțiunea imediata a conducerii fiind Razvan Vlad, adica exact antrenorul care fusese inlocuit de Vișan, acum jumatate de an! ”Dupa o pauza de sase luni, antrenorul care a obƫinut cele mai bune rezultate la Blejoi, din nou pe banca tehnica a echipei” – a fost anunțul ”de prezentare” al blejoienilor despre aceasta mutare, Vlad urmand sa redebuteze, ca principal,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

