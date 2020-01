Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Stelea a fost revocat din functia de inspector general al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), cu rang de secretar de stat, potrivit unei Decizii semnata de premierul Ludovic Orban si publicata in Monitorul Oficial, conform News.ro.Citește și: MUTAREA care ZGUDUIE scena politica:…

- Liderii PSD au decis marti, in primul CEx de anul acesta, sa il inlocuiasca pe Liviu Alexa din fruntea organizatiei clujene. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Valeriu Lupu (56 de ani), secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a refuzat astazi sa sufle in alcooltest si sa ii fie prelevate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei dupa ce provocat un accident rutier, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Premierul Ludovic Orban a anunțat…

- Premierul Ludovic Orban l-a dat afara de la Interne pe secretarul de stat Mihai Catalin Necula și in locul lui l-a instalat pe Gheorghe Sorescu, deciziile fiind publicate in Monitorul Oficial. Noul secretar de stat din MAI se va ocupa de relația cu Prefecturile. Consilier județean in Botoșani, Sorescu…

- Costin Hendea Anca Minodora este noul inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Maramures. Acesta a fost numita in functie la data de 11 decembrie, printr-un Ordin al Ministerului Educatiei. “Doamna prof. dr. Costin Hendea Anca Minodora a fost numita inspector scolar general al Inspectoratului…

- Premierul Ludovic Orban l-a demis, luni, pe Ioan Petru Caprariu din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. In locul acestuia a fost n umit Laurentiu Tent, pana de curand director adjunct la Casa Judeteana de Pensii Bihor, fost jurist…

- Presedintele Sectiei de votare nr.82 din municipiul Braila a fost inlocuit, duminica, de catre Biroul Electoral Judetean, dupa ce s-a constatat ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Braila, Laura Belciugan, a declarat…

- Trei tineri sunt cercetați in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ”tentativa la furt calificat”, fiind banuiți ca, in noaptea de joi spre vineri, ar fi patruns intr-un depozit de materiale de constructii din Fagaras. Potrivit polițiștilor, cei trei, un barbat in varsta de…