- Rocada la Colterm. Directorul adjunct devine director general, iar cel general devine adjunct. Reprezentanții societații spun ca decizia a fost a lui Emil Șerpe, care conduce Colterm de patru ani. Bogdan Nanu lucreaza de doar cateva luni la societatea de termoficare, iar de fix o luna este adjunct.

- Bogdan Nanu, omul adus de primarul Dominic Fritz pe functia de director adjunct la Colterm, este incepand de astazi noul director general al societatii. Emil Serpe, cel care conducea societatea de patru ani va prelua postul lasat vacant de Nanu. Consiliul de Administratie al Colterm a decis astazi numirea…

- Biroul Politic Județean a votat, miercuri seara, in prima ședința din acest an, propunerile pentru reprezentanții PNL Timiș in funcțiile centrale. Conducerea filialei a obținut urmatoarele poziții in urma negocierilor de la București: un post de secretar general adjunct al Guvernului, nominalizarea…

- Otravire unor caini in curtea Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova a iscat discuții aprinse intre o iubitoare de animale și conducerea unitații sanitare. Prima acuza conducerea ca ar fi ordonat otravirea patrupedelor. In replica, reprezentanții spitalului susțin ca dimpotriva, ingrijesc acești…

- Societatea de termoficare a Timișoarei va avea și un director adjunct, cel mai probabil de anul viitor. Din sursele noastre, acesta merge deja la lucru ca și consilier al directorului Emil Șerpe. Primarul Dominic Fritz spune ca „se pricepe la restructurari financiare”.

- Comisarul șef Liviu Moroianu, din cadrul Brigazii Operațini Speciale Timiș, a fost imputernicit adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, incepand de astazi. „Incepand cu data de 10 decembrie a.c, cms-șef de poliție Liviu Moroianu din cadrul Brigazii Operațini Speciale Timiș, a fost…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat, miercuri, ca a decis schimbari in conducerea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, fiind inlocuiti directorul adjunct si directorul executiv adjunct. Director adjunct a fost numit Edmond Niculusca, fondatorul Asociatiei ARCEN.

- Camelia Marcu, secretarul general al Ministerului Culturii, a fost diagnosticata luni cu Covid-19, au confimat pentru News.ro reprezentantii institutiei, care au precizat ca acesta este un caz singular in MC. Conducerea a anuntat DSP si a cerut nebulizarea spatiilor din sediu.La solicitarea…