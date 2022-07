Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunța lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investiții – holdingul de agricultura ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu in continua expansiune și cu activitați in distribuția de input-uri, trading de cereale, producție agricola,…

- ”Compania romaneasca ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunta lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investitii – holdingul de agricultura ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu in continua expansiune si cu activitati in distributia de input-uri, trading de cereale, productie agricola,…

- ​Ferrari se pregatește pentru un moment istoric: va lansa in trei luni primul sau SUV, denumit Purosangue, și spune ca mașina va avea motor V12. Compania și-a anunțat planul de investiții și va marșa puternic pe electrificare: in 2030 estimarea este ca 40% dintre mașinile vandute vor fi pur electrice…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean Marius Damian a facut in Parlament o declaratie politica-bilant pentru partidul din care face parte! Acum sase luni de zile, spune Damian, „PSD intra la guvernare intr-o perioada de criza, cand fosta coaliție de guvernare nu facea fața nevoilor romanilor dupa haosul…

- Zeci de mii de companii, care lucreaza peste jumatate din suprafata agricola a Romaniei si ne produc hrana de zi cu zi, au nevoie acuta de forta de munca specializata. Agricultura se face acum cu utilaje de sute de mii de euro, iar salariile sunt pe masura.

- MedLife, cel mai mare operator privat de sanatate din Romania, continua sa vina in sprijinul mediului de business local și lanseaza un program dedicat IMM-urilor, in cadrul platformei de banking digital a Bancii Comerciale Romane, George. Astfel, MedLife devine și primul partener de sanatate pentru…

- Romania se afla in fața unei noi oportunitați, in contextul crizei actuale din Ucraina și a eforturilor tot mai mari pentru a se garanta siguranța alimentara a consumatorilor. Fermierii din Moldova se pregatesc pentru un an agricol intens, cu noi strategii de valorificare a producției locale. La finele…

- Compania franceza Unseenlabs a lansat marti al saptelea satelit al sau destinat depistarii din spatiu a ambarcatiunilor necooperante (asa-numitele „dark ships”) consolidand astfel lupta impotriva pescuitului ilegal, a traficului de stupefiante sau a poluarii marine, informeaza AFP.