Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a hotarat la ce sume se vor ridica amenzile pentru cetațenii care nu vor respecta decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgența care prevede ca de miercuri este obligatorie purtarea maștii și a manușilor in magazine și in mijloacele de transport in...

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat pe jurnalistul Dragoș Boța și l-a aparat pe Ioan Nasleu, fostul sau consilier personal și actual șef al Piețe SA, aflat in anturajul lui Lucian Boncu, intr-un interviu acordat, aseara, lui Lucian Mindruța. Edilul-șef a comentat complotul pentru impușcarea…

- Primarul Timisoarei anunța marti ca vor fi date amenzi, dar dupa ce vor exista trei zile de grație in care nu se vor da decat avertismente. De dimineața, nici Poliția Locala Timișoara nu a știut sa spuna care o sa fie amenda. Iohannis anunta de cand DECLARATIA nu va mai fi obligatorie la iesirea…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a hotarat la ce sume se vor ridica amenzile pentru cetațenii care nu vor respecta decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgența care prevede ca de astazi este obligatorie purtarea maștii și a manușilor in magazine și in mijloacele de transport in comun. Asta…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a incercat, in timpul conferinței de presa de astazi, sa minimalizeze situația grava de la maternitatea Odobescu, dupa ce a fost confirmat al doilea bebeluș, nascut aici, cu coronavirus, iar zeci de cadre medicale, rude ale acestora și paciente au fost infectate. Asta…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a schimbat brusc discursul in scandalul de la maternitatea Odobescu dupa ce in aceasta seara s-a confirmat ca zece dintre bebelușii de aici au fost infectați cu coronavirus. Daca vineri a sarit in apararare colegei sale de partid, managerul Olimpia Oprea, susținand…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca 55 de persoane din 500 verificate, izolate la domiciliu, nu au fost gasite acasa: „Ii lasam pe acești iresponsabili sa se joace cu sanatatea noastra?”.Primarul susține ca amenda pentru o asemenea fapta „extrem de grava” este intre 100-5.000…

- Primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, a lansat, in aceasta seara, un atac dur la adresa lui Dominic Fritz, candidatul propus de USR – PLUS ca sa-l invinga. Deși a susținut ca nu-l intereseaza contracandidații sai, ca este legitimat de rezultatele sale, Robu l-a atacat pe Fritz pe motiv ca, acum,…