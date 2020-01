Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca intra in alegerile locale din acest an optimist. Primarul Timișoarei susține ca este indragit de cetațeni, iar o dovada in acest sens este faptul ca atunci cand merge la diferite evenimente, uneori se face coada la fotografii. “Eu intru […] Articolul Robu, pregatit pentru un nou mandat: ”Simt ca favorabilitatea este mai puternica decat acum patru ani”. Cate fotografii susține ca și-a facut cu poporul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .