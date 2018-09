Nimeni nu poate fi atat de inconștient incat sa lase Timișoara fara șosea de centura de sud, in anul in care este capitala europeana a culturii. Asta susține primarul Nicolae Robu, care crede ca termenul anunțat de CNAIR e doar „o masura de precauție”. Un lucru e cert: lucrarile, programate sa dureze 2 ani, nu pot incepe mai devreme de 2019. The post Robu: Nimeni nu e atat de iresponsabil sa lase Timișoara in 2021 fara Centura de Sud appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .