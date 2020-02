Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a incercat, ieri, la Antena 3 sa nege realitatea cand a fost intrebat de imaginile publicate de PRESSALERT.ro in care o angajata a municipalitații a fost obligata sa țina telefonul mobil timp de 50 de minute dupa ce s-a rupt trepiedul pentru ca sa fie transmisa live…

- Nicolae Robu a ținut sa vina cu precizari, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, dupa ce Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, a facut o serie de dezvaluiri, pe Facebook, despre cum o firma apropiata administrației Robu a primit contracte de peste 17 milioane…

- Primaria Timișoara a reușit sa faca un pas important cu scopul de a transforma cele opt foste cinematografe din oraș in centre culturale multifuncționale. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca primul dintre ele, fostul cinematograf Victoria, din Piața Balcescu, se afla in faza…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca intra in alegerile locale din acest an optimist. Primarul Timișoarei susține ca este indragit de cetațeni, iar o dovada in acest sens este faptul ca atunci cand merge la diferite evenimente, uneori se face coada…

- Mutare bomba in Timiș. Primarul Timișoarei s-a impus in Guvernul Orban și și-a numit unul din consilierii personali in funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre Catalin Iapa, cel care, la fiecare conferința de presa, ii monta primarului Timișoarei stick-ul cu ajutorul…

- Revenit din pumni, si poate si din “suferinta”, dupa ce DNA l-a trimis in judecata in dosarul imobilelor vandute ilegal de catre municipalitate, primarul Nicolae Robu rabufneste pe Facebook. Si o face cum stie mai bine, printr-un sondaj de opinie. The post Satul de calomnii, Nicolae Robu a lansat un…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat luni la Antena 3, dupa ce DNA a anunțat ca l-a trimis in judecata intr-un dosar legat de vanzarea unor imobile , ca se afla in vacanța și ca in dosarul in care este cercetat de procurori ii „pica greu” ca este asociat cu un prejudiciu de 9 milioane de…

- Primarul Timișoarei a interzis ca pe spațiul public sa mai fie incinse gratarele, dar și sa fie difuzate manele, arata o nota interna publicata de Opinia Timișoarei. Edilul a luat aceasta decizie dupa ce, pe rețelele de socializare, au aparut filmulețe in care pot fi auzite manele și dedicații, facute…