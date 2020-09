Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Nicolae Robu a postat, in aceasta dimineața, primul mesaj pe Facebook dupa ce a pierdut alegerile in fața useristului Dominic Fritz, cum a recunoscut chiar primarul in funcție azi noapte. ”SUNT MANDRU DE CE-AM LASAT IN URMA MEA, ATAT LA UPT, CAT ȘI LA PRIMARIE! DOAR TIMPUL VA AȘEZA LUCRURILE…

- Exit poll ALEGERI LOCALE 2020. "Conform numaratorii noastre paralele am eliberat Vrancea de PSD, a fost invins Marian Oprișan. Este doar o numaratoare paralela, dar PNL l-a invins pe Marian Oprișan.", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, candidat la presedintia…

- Campania electorala pentru alegerile locale din Timisoara a fost dominata de batalia de pe Facebook intre sustinatorii celor doi candidati care au sanse sa castige, actualul primar Nicolae Robu de la PNL si Dominic Fritz, de la USR-Plus.

- La doar o zi dupa ce, prezent la Timisoara, presedintele Klaus Iohannis l-a evitat pe primarul Nicolae Robu, Dominic Fritz a primit un mesaj de sustinere de la fostul presedinte germam Horst Kohler. Fostul inalt demnitar a firmat ca, in 40 de ani de administratie publica si politica, rareori a lucrat…

- Sprijin neasteptat pentru Dominic Fritz candidatul celor de la USR PLUS in lupta sa cu Nicolae Robu. Un numar mare de persoane din sferele intelectuale ale orasului isi arata sustinerea pentru cel care doreste postul de sef al administratiei. Persoanele din grup anunta ca nu sunt membri de partid si…

- Acuzat ca ar pune bete in roate celor de la USR PLUS, care doresc sa amplaseze in zona centrala a Timisoarei un cort unde sa adune semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Dominic Fritz la functia de primar, Nicolae Robu reactioenaza si acuza formatiunea ca foloseste momentul in mod mincinos, invocand…

- Gabriela Firea acuza ca „cele patru-cinci firme” care au pierdut contracte cu Primaria Generala a Capitalei prin infiintarea companiilor municipale platesc „campanii impotriva” sa, „nu doar filaje” „Eu nu sunt singura, sunt cu oamenii. Multi au observat ca am in spatele meu, in trafic, codita. Probabil…

- Amplasarea in zona Pieței Unirii a „fapturii hidoase” nu a fost decisa de primarul Nicolae Robu, a declarat edilul local astazi. El afirma ca, deși nu agreeaza acest tip de opere de arta, nu dorește sa cenzureze nicio astfel de acțiune pentru ca Timișoara „e un oraș al spiritului liber.” Primarul Timișoarei…