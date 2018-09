Robu, despre biciclistul lovit in groapa de pe Oituz: Era preferabil sa mearga pe carosabil

Stiri pe aceeasi tema

- Seara de marți a fost una cu ghinion pentru Mihai Vlad, un tanar din Timișoara care și-a nenorocit fața in urma unui impact cu o groapa. A ieșit de la lucru și a ramas in oraș cu cațiva prieteni. Aproape de miezul nopții a plecat catre casa, pe bicicleta. Pentru ca era bezna pe toata strada…

- Primarul Nicolae Robu regreta incidentul in urma caruia un biciclist a ajuns la spital, dupa ce a cazut intr-o groapa nesemnalizata, intr-o zona in care nici iluminatul stradal nu funcționa. Edilul spune insa ca și acesta ar fi avut partea lui de vina. The post Biciclistul care și-a spart fața pe strada…

- Lucrarile nefinalizate din zona Marasti au facut prima victima noaptea trecuta. Un biciclist care se indrepta spre casa s-a ranit serios in zona fetei, dupa ce a intrat in plin intr-o groapa nesemnalizata. Barbatul se afla pe strada Oituz, in dreptul statiei STPT dinspre strada Popa Sapca, atunci cand…

- Un taxi s-a rasturnat in aceasta dimineata la intersectia strazii Miorita cu soseaua Hancesti, dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism.In urma impactului, șoferul și pasagerul din taxi au fost transportați la spital.

- Un barbat din Obreja a fost lovit de un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi. Se afla in stare de ebrietate si cazuse pe carosabil. Potrivit IPJ Alba, in 23 august, in jurul orei 0.30, pe strada Principala din Obreja, un barbat de 39 de ani, din localitate, fiind in stare avansata de ebrietate,…

- Un barbat de 63 de ani a fost lovit de o ambulanta in localitatea Brateiu, pe DN 14. Omul a fost transportat la spital de o ambulanta chemata la locul accidentului, dar din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru el. Din cauza leziunilor interne suferite, biciclistul a murit. Autospeciala…

- De mai bine de un an, Piața Maraști este in construcție. S-a inceput pe Oituz, insa lucrarile au fost oprite dupa ce au fost descoperite vestigii arheologice. In urma cu cateva luni, au inceput lucrari și pe Calea Alexandru Ioan Cuza, precum și in sensul propriu-zis, insa și acestea au fost…