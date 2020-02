Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile, astazi, la conferința de presa de la sediul Primariei Timișoara, susținuta de Nicolae Robu. La scurt timp dupa de primarul a inceput sa vorbeasca, telefonul prin care se transmitea in direct pe Facebook a sarit din suportul in care era fixat. „Se intampla ceva, astazi. Viviana,…

- Nicolae Robu a ținut sa vina cu precizari, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, dupa ce Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, a facut o serie de dezvaluiri, pe Facebook, despre cum o firma apropiata administrației Robu a primit contracte de peste 17 milioane…

- Nicolae Robu a ținut sa-i transmita un mesaj clar președintelui Consiliului Județean Timiș, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, dupa ce, ieri, Calin Dobra a solicitat Primariei Timișoara sa cedeze cladirile de la Aerodromul Cioca pentru a le putea reabilita. Va reamintim ca…

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul Primariei Timișoara, dupa ce Mirela Toc, angajata in cadrul instituției, a fost bagata in comisia de disciplina, ca urmare a unei sesizari a edilului. Concret, primarul a reclamat faptul ca Mirela Toc a stat foarte mult pe…

- Mutare bomba in Timiș. Primarul Timișoarei s-a impus in Guvernul Orban și și-a numit unul din consilierii personali in funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre Catalin Iapa, cel care, la fiecare conferința de presa, ii monta primarului Timișoarei stick-ul cu ajutorul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat luni la Antena 3, dupa ce DNA a anunțat ca l-a trimis in judecata intr-un dosar legat de vanzarea unor imobile , ca se afla in vacanța și ca in dosarul in care este cercetat de procurori ii „pica greu” ca este asociat cu un prejudiciu de 9 milioane de…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat luni la Antena 3, dupa ce DNA a anunțat ca l-a trimis in judecata intr-un dosar legat de vanzarea unor imobile , ca se afla in vacanța și ca in dosarul in care este cercetat de procurori ii „pica greu” ca este asociat cu un prejudiciu de 9 milioane […] Source

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, azi noapte, dupa miezul nopții, intr-o postare pe Facebook la dezvaluirile legate de faptul ca gruparea lui Boncu, prietenul de chefuri al omului sau de incredere Ioan Nasleu, pregatea agresarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. ”Deși am o…