- Hanson Robotics, compania din spatele robotului Sophia a spus intr-o declaratie pentru ZF ca detine peste 12 exemplare de Sophia, dupa ce saptamana trecuta a aparut stirea ca exista cel putin doua exemplare din Sophia, robotul care a primit cetatenie, iar in Romania si un card de credit.…

- Robotul care va revolutiona omenirea nu e unic, scrie Razvan Botea, in Ziarul Financiar, relatand experienta sa la prima intalnire cu Sophia. „Am ajuns la eveniment cu o ora mai devreme si din greseala am intrat in Sufrageria Regala de la Palatul Regal din Bucuresti in timpul pregatirilor,…

- UniCredit a inmanat joi, la Bucuresti, in cadrul unui eveniment special, kitul cardului de credit oferit in premiera mondiala unui utilizator cu inteligenta artificiala - Sophia, robotul umanoid creat de compania Hanson Robotics. Sophia the Robot a multumit bancii pentru „acest cadou”.

- Conform organizatorilor evenimentului, alaturi de speakeri precum Robin Sharma, Shed Simove, Seth Godin sau Helen Fisher va fi prezenta la Sala Palatului si Sophia, cel mai avansat robot al Hanson Robotics. Compania si-a facut un renime din realizare de roboti care par umani prin detaliile corpului…

