- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, face un anunț bomba! Șefa Muncii a dezvaluit ca o noua fabrica va rasari in Romania. Potrivit Olguței Vasilescu, intr-o prima faza vor fi angajați 300 de oameni. Compania care va ridica o noua fabrica in Romania se numește Wielputz Automotive…

- O femeie de 72 de ani, din satul Ciubanca, comuna clujeana Recea Cristur, s-a ratacit marti, 15 mai. Ginerele sau a sunat la 112 si a anuntat ca soacra sa plecase la cules ciuperci si nu s-a mai intors. O echipa de politisti, pompieri si voluntari s-a format ca sa o gaseasca pe varstnica.

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat de federatia Sanitas, care spune ca exista doua categorii de angajati - medici si asistenti - ale caror salarii au crescut, insa exista cel putin alte sapte categorii care…

- Un pompier iesean s-a jucat cu focul! Plutonierul Narcis Baltariu, angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu amanarea pedepsei dupa ce a fost gasit vinovat pentru fals. Baltariu, pe numele caruia mai multe persoane au lansat in ultimul an…

- Am intalnit de-a lungul timpului multe situații critice in care colacul de salvare au fost voluntarii. Cele mai multe dintre ele presupun ajutor oferit in mod voluntar de oameni care nu urmaresc beneficii materiale, ci vor sa-și ajute semenii. Intotdeauna i-am admirat pe acești oameni dedicați, implicați,…

- Robotii ''umanizati'' se apropie de realitate, multumita unei masinarii capabile sa imite sentimentele umane. Robotul denumit Charles este echipat cu camere si software care pot inregistra si analiza expresiile faciale ale oricarei persoane....

- Calin Stefanescu, cofondator al Happy Recruiter: „In prima luna, robotul Dora a facut peste 41.000 de interviuri, iar mai mult de 1.800 de persoane au fost angajate sau sunt in curs de angajare”.

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.