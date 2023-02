Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege care privește permisiunea romanilor cu animalele de companie in mijloacele de transport public sau cand intra intr-o instituție publica a fost depus in Parlament. Inițiatorii susțin ca acest proiect ar face ca cetațenii sa aiba o imagine mai buna despre conducerea statului. Prima…

- Romanii adora mancarea buna și cu gust, dar și destul de grasa. Poporul nostru a apreciat de-a lungul timpului majoritatea preparatelor cu multa carne, sosuri și puțin picanta. Iata ca acum și americanii au inceput sa cunoasca bunatațile de la noi, iar chiar cațiva au fost innebuniți dupa o rețeta speciala.…

- Ana-Maria Margean, fetita ventriloc care a caștigat ediția din 2021 a emisiunii Romanii au talent difuzata de PRO TV, a fost laudata de jurații America’s Got Talent: All Stars dupa spectacolul oferit de adolescenta de 13 ani. Fanii emisiunii de pe ocean au ales-o sa mearga in finala.

- Uneori, ceea ce este bun pentru inima ta este bun și pentru creier. Un studiu recent asupra adulților americani de peste 50 de ani a constatat ca cei care au avut animale de companie timp de mai mult de cinci ani au obținut un scor mai bun la testele de memorie cognitive, decit cei care traiesc fara…

- Intr-un clip promoțional difuzat de postul Russia Today (RT), Kremlinul sugereaza ca Europa traiește deja in bezna, iar anul viitor situația se va inrautați, scrie BFMTV, potrivit news.ro.

- Supermarketul la care viseaza toti romanii. Aici, faci cumparaturile și pleci fara sa platești, sistemul fiind complet automatizat. Nu exista casier la casa de marcat, nici dispozitive de casierie auto-checkout. Tot ce trebuie sa faci este sa scanezi un cod cand intri in magazin. Nu mai stai la coada…