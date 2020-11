Robotul care alege angajatul ideal

Dan Barna, preşedintele USR, are COVID-19

Dan Barna a anunţat că are COVID-19. Preşedintele USR s-a autoizolat, iar starea sa generală e bună. "Am aflat în această după-amiază că am contractat COVID-19. Rezultatul a venit în urma unui test pe care l-am făcut preventiv înaintea unui eveniment la care urma să particip zilele următoare. Starea mea generală e… [citeste mai departe]